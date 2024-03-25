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Израиль штурмует две клиники в Газе
Израильские войска взяли в осаду госпитали «Амаль» и «Насер» и проводят насильственную эвакуацию персонала
Израиль штурмует две клиники в Газе
Reuters / Reuters
25 марта 2024 г.

Израильская армия осадила еще два госпиталя на юге сектора Газа — «Амаль» и «Насер» в районе города Хан-Юнуса.

По данным Палестинского Красного полумесяца (PRC), израильские военные начали масштабный обстрел территории больниц и удерживают медицинские бригады под плотным огнем. PRC также сообщил, что один из его сотрудников был убит во время израильского обстрела.

По данным организации, израильские танки 24 марта внезапно вернулись в районы вокруг госпиталей и начали сносить все прилегающие к больничному комплексу здания. «Все наши команды в данный момент находятся в крайней опасности и полностью обездвижены», — говорится в сообщении PRC.

Израиль утверждает, что госпитали в палестинском эксклаве якобы использует ХАМАС в качестве баз. Израильские военные отмечают, что в ходе продолжающихся столкновений в главном госпитале Газы — «Аль-Шифа» — было захвачено 480 боевиков.

ХАМАС и медицинский персонал госпиталей отрицают обвинения. Минздрав Газы отметил, что среди задержанных — десятки пациентов и медицинских работников.

Во время штурма госпиталя «Аль-Шифа» израильские силы убили пять палестинских врачей, уточнили в ведомстве. По словам израильских военных, они начали операцию вокруг клиники «Амаль» после получения «точной разведывательной информации, которая указывала на то, что террористы используют гражданскую инфраструктуру для террористической деятельности в районе Амаль».

Никаких доказательств израильская армия не привела. Красный Полумесяц сообщил, что израильские силы теперь требуют полной эвакуации персонала, пациентов и перемещенных лиц из помещений «Амаль». Организация отмечает, что военные запускают дымовые шашки в этот район, чтобы вытеснить его обитателей.

«Аль-Шифа» была одним из немногих медицинских учреждений, которые хотя бы частично функционировали на севере Газы. В клинике укрывались несколько тысяч беженцев. После семидневного штурма госпиталь фактически полностью разрушен и выведен из строя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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