Президент РФ Владимир Путин выразил мнение о конфликте 1999 года в Югославии, подчеркнув, что ситуация в стране «подогревалась и изнутри, и извне», что привело к «очень тяжелой гражданской войне». Своими мыслями он поделился в ходе подготовки к документальному фильму «Белград».

В интервью ТАСС Путин описал бомбардировку Югославии как «огромную трагедию» и осудил Запад за начало военных действий без одобрения Совета безопасности ООН.

«Трагедия огромная. То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Без всякой резолюции Совета безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы», — отметил Путин.

Воздушная операция НАТО, начавшаяся 24 марта 1999 года, была ответом на отказ Югославии под руководством Слободана Милошевича прекратить притеснения и массовые убийства в Косово. Во время операции были повреждены системы управления, военные объекты и инфраструктура на территориях Сербии, Черногории и Косово, что в итоге привело к выводу сербских войск из Косово и размещению там многонациональных миротворческих сил.

По итогам конфликта Косово обрела независимость. В Косовской войне (1998–1999 гг.) погибли более 10 тыс. косоваров, в том числе более 8 тыс. албанцев.