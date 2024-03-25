Президент Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», выразив глубокие соболезнования и сочувствие семьям и близким жертв теракта, а также пожелал скорейшего восстановления здоровья раненым.

«В скорбный час общенационального траура в Российской Федерации глава нашего государства подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом», — говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

Отдельно было отмечено, что обе стороны подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму, которые являются серьезными угрозами безопасности.

«В этом контексте была отмечена важность дальнейшего наращивания совместных усилий по поддержанию контактов и координации между профильными ведомствами и службами в целях эффективного реагирования и совместной борьбы с этими угрозами», — отмечается в сообщении.

Басманный суд Москвы в ночь с 24 на 25 марта вынес решение об аресте четырех лиц, обвиняемых в организации вооруженного нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате теракта скончались 137 человек, еще 182 получили ранения.

Под арестом оказались Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридун, которым может грозить пожизненное заключение по статье о терроризме. Судебные слушания проходили за закрытыми дверями.

Обвиняемым были предоставлены услуги переводчиков, так как двое из них не владеют русским языком. Прокуратура настаивала на закрытом формате заседаний, аргументируя это защитой конфиденциальности расследования и безопасностью всех причастных к процессу лиц.

Подробности о возможных мотивах обвиняемых следствием раскрыты не были. Ранее о причастности к нападению заявляла террористическая организация ДАЕШ. На данный момент в рамках дела задержаны 11 человек, информация о других задержанных не предоставляется.