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Азербайджан раскрыл террористический заговор
Служба государственной безопасности Азербайджана задержала уроженца Мурманска, подозреваемого в планировании атак на чиновника и учителя английского, а также организации военных учений за рубежом
Азербайджан раскрыл террористический заговор
СГБ Азербайджана / Фото: АА / Others
25 марта 2024 г.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана объявила о задержании Бахруза Аскерова, гражданина Азербайджана и уроженца Мурманска РФ, по подозрению в подготовке серии террористических актов на территории страны.

По данным СГБ, Аскеров координировал группу лиц для осуществления покушений на высокопоставленного государственного деятеля в городе Лянкяран и на иностранного гражданина, работающего учителем английского языка.

«В ходе расследования, проведенного СГБ, установлено, что Бахруз Аскеров 1988 г.р. вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики, и давал им указания организовать покушение на главу исполнительной власти г. Лянкяран (на юге Азербайджана – ред.)», — сообщила служба.

«В то же время установлено, что Аскеров планировал на территории иностранного государства организовать военную подготовку лиц, с которыми он установил контакт, но в результате мер, принятых СГБ, не смог осуществить эти преступные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Аскеров, обвиняемый в подготовке к терроризму, находится под арестом, и против него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Следствие продолжается для уточнения всех обстоятельств дела.

В феврале прошлого года СГБ предотвратила теракт против посольства иностранного государства. СМИ сообщали о задержании мужчины, который хотел взорвать здание посольства Израиля в Баку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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