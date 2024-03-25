Президент Джо Байден 23 марта подписал закон о финансировании правительства США на текущий финансовый год в размере $1,2 трлн. Из них больше половины средств — $886 млрд — пойдут на оборону, а также повышение заработной платы американским военнослужащим.

Байден охарактеризовал пакет, который Конгресс принял подавляющим большинством голосов, как «‎‎инвестиции в американцев, а также укрепление экономики и национальной безопасности».

Президент также призвал законодателей принять и другие законопроекты, застрявшие в законодательных палатах. Речь идет о предложении Байдена выделить $60 млрд помощи Украине и $14 млрд Израилю.

«Палата представителей должна принять двухпартийное дополнение к закону о национальной безопасности, чтобы продвигать интересы нашей национальной безопасности»‎, — уточнил Байден. Благодаря одобренному бюджету ключевые федеральные агентства, включая министерства внутренней безопасности, юстиции, иностранных дел и финансов, в котором находится налоговая служба, получат финансирование до 30 сентября.

Однако в законопроект не включено финансирование военной помощи Украине, Тайваню или Израилю. Последние шесть месяцев правительство США финансировалось за счет четырех краткосрочных временных мер. Это признак сохраняющегося балансирования на грани, которое, как предупреждают рейтинговые агентства, может повредить кредитоспособности федерального правительства. Госдолг США уже превышает $34,6 трлн.

Не все в Конгрессе оказались довольны бюджетом. Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин пригрозила провести голосование за смещение спикера Палаты представителей Майка Джонсона за то, что он позволил законопроекту пройти. В октябре, после того как бывший спикер Кевин Маккарти заключил сделку с демократами, чтобы предотвратить остановку работы правительства, Палата представителей проголосовала за его отстранение.

Маккарти стал первым спикером в истории, которого сняли с этой должности. Джонсон на этом фоне пытается успокоить ультраправых республиканцев в Палате представителей, чтобы избежать подобной участи.