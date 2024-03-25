ПОЛИТИКА
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В разных странах люди выразили соболезнования россиянам в связи с терактом
В России и других странах люди приносят цветы и мягкие игрушки в знак соболезнования пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». У посольств РФ в Казахстане, Армении, Сербии, Германии, ОАЭ и прочих странах образовались стихийные мемориалы в память о погибших.Вечером 22 марта неизвестные люди вошли с оружием в концертный зал и начали расстреливать посетителей, после чего подожгли здание. По официальным данным, пострадали по меньшей мере 152 человека, погибли не менее 133. #Москва #Подмосковье #КрокусСитиХолл #соболезнования #теракт #террористы #Казахстан #Армения #Сербия #Германия #ОАЭ #Ливан
В разных странах люди выразили соболезнования россиянам в связи с терактом / Others
25 марта 2024 г.
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