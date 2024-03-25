ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина и Россия лишают друг друга энергии
В ночь на 25 марта российские военные осуществили атаку БПЛА на Одесскую и Николаевскую области Украины. В результате были повреждены энергетические объекты и жилое здание. В ту же ночь произошёл пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области РФ
Украина и Россия лишают друг друга энергии
Обстрел ДнепроГЭС 22 марта / Фото: t.me/Denys_Smyhal / Others
25 марта 2024 г.

В Николаеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилое здание. Ранены 11 человек, двое из которых госпитализированы.

В Одессе пострадала электроподстанция, в результате чего в части города пропало электроснабжение. Мэрия Одессы объявила, что в понедельник трамваи и троллейбусы функционировать не будут.

Утром в понедельник украинские военные сообщили об успешном сбитии восьми беспилотников типа «Шахед» в ходе отражения атаки в указанных областях.

22 марта Россия провела массированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру, в результате которой погибло не менее шести человек и были повреждены объекты ДнепроГЭС, приведя к остановке её работы.

По словам гендиректора входящей в группу ДТЭК компании Yasno Сергея Коваленко, этот удар значительно ухудшил ситуацию с энергоснабжением в Украине, поскольку потеряно около половины генерирующих мощностей компании ДТЭК. Последствия атаки будут ощущаться в течение нескольких месяцев, особенно с учётом приближающихся летних месяцев, когда может возникнуть дефицит электроэнергии.

В ту же ночь на 25 марта произошёл пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области России, из-за которого были отключены два энергоблока. Жители Новочеркасска сообщали о взрывах и пролёте беспилотников. Позже Минобороны России заявило о сбитии 11 украинских дронов над регионом.

Новочеркасская ГРЭС является крупнейшей теплоэлектростанцией и второй по мощности после Ростовской АЭС электростанцией в области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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