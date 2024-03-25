Израильские полицейские помешали тысячам христиан с оккупированного Западного берега попасть в Иерусалим, чтобы принять участие в праздновании Вербного воскресенья по католическому календарю. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима, 24 марта провел мессу в честь Вербного воскресенья в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. На процессии присутствовала группа епископов и священников, а также монахи, монахини и ограниченное число верующих, в основном из Иерусалима.

Больше тысячи верующих с оккупированного Западного берега не смогли попасть на празднества. Израильские военные ужесточили меры на контрольно-пропускных пунктах вокруг Иерусалима и в окрестностях Старого города. Тель-Авив требует от палестинцев, мусульман и христиан, получать специальные разрешения для пересечения военных контрольно-пропускных пунктов, окружающих святой город. Пропуск нужен и для доступа к местам поклонения, особенно к мечети Аль-Акса и храму Гроба Господня в Иерусалиме.

Группа по защите гражданских прав мусульман США (CAIR) попросила администрацию президента Джо Байдена принять меры в связи с решением Тель-Авива заблокировать доступ христиан с оккупированного Западного берега в Иерусалим в Вербное воскресенье. CAIR также призвала администрацию принять меры в связи с сообщениями об изнасиловании палестинских женщин израильскими военными.

23 марта израильские силы, по сообщениям агентств, убили не менее 19 человек, ожидавших раздачи помощи в Газе.