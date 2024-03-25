ЕС 24 марта осудил захват Израилем 800 гектаров земли в долине реки Иордан на оккупированном Западном берегу. «Европейский союз решительно осуждает заявление министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что более 800 гектаров земли на оккупированной палестинской территории были объявлены «государственными землями», — говорится в заявлении Евросоюза.

Это самая крупная конфискация палестинских территорий со времен подписания в 1994 году между Организацией освобождения Палестины (ООП) и Израилем соглашений в Осло, говорится в сообщении ЕС.

«Поселения — это серьезное нарушение международного гуманитарного права. На этой неделе на Европейском совете лидеры ЕС осудили решения правительства Израиля о дальнейшем расширении незаконных поселений на оккупированном Западном берегу, призвав Израиль отменить эти решения», — добавили в Брюсселе.

Президент Палестины Махмуд Аббас также осудил решение правительства Израиля захватить территории в долине реки Иордан для расширения незаконных еврейских поселений. Палестинские и израильские правозащитные организации отметили заметное увеличение активности поселенцев на оккупированном Западном берегу после формирования правительства Биньямина Нетаньяху в конце 2022 года. Кабинет называют самым радикальным и ультраправым в истории Израиля.

Более 720 тыс. израильтян проживают в незаконных поселениях на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Международное сообщество согласно с тем, что поселения «незаконны» и представляют собой препятствие для реализации «решения о двух государствах» по резолюции Совбеза ООН. Этот документ призывает к созданию палестинского государства наряду с государством Израиль. Однако Тель-Авив упорно противится созданию независимой Палестины. Премьер-министр Нетаньяху утверждает, что появление палестинского государства якобы будет угрожать безопасности Израиля.