Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении снятия моратия на смертную казнь в России. «Мы сейчас не участвуем в этой дискуссии», — отметил Песков.
Президент Путин в сентябре 2022 года заявил, что не поддерживает инициативу вернуть смертную казнь в России. Она, по его словам, остается «бессмысленной и контрпродуктивной» мерой.
После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» российские политики высказались за снятие моратия на смертную казнь или на введение исключений из него.
22 марта террористы, предположительно связанные с ДАЕШ, начали стрельбу в «Крокус Сити Холле», бросили бутылки с зажигательной смесью, вследствие чего вспыхнул пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли более 140 человек, пострадали 180.
После поимки террористов глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что вопрос отмены моратия на смертную казнь будет тщательно проработан. По словам политика, это нужно, чтобы «принять решение, соответствующее ожиданиям общества».
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в РФ следует сделать исключение из моратория на смертную казнь, когда дело касается террористов.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также высказался за возвращение высшей меры наказания и призвал парламентариев «проработать этот вопрос». Это не первый раз, когда Медведев призывает к введению смертной казни: аналогично политик высказался и в феврале 2022 года, после исключения России из Совета Европы, а также в декабре того же года, на фоне обстрелов Белгородской области.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не поддержал инициативу вернуть смертную казнь на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Политик отметил: ни одна из палат российского парламента не может преодолеть решения Конституционного cуда (КС) по вопросу о смертной казни. Клишас уточнил, что по действующей Конституции невозможно делать исключения или полностью отменять мораторий на смертную казнь в отдельных случаях.