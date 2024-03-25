Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении снятия моратия на смертную казнь в России. «Мы сейчас не участвуем в этой дискуссии», — отметил Песков.

Президент Путин в сентябре 2022 года заявил, что не поддерживает инициативу вернуть смертную казнь в России. Она, по его словам, остается «бессмысленной и контрпродуктивной‎»‎ мерой.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» российские политики высказались за снятие моратия на смертную казнь или на введение исключений из него.

22 марта террористы, предположительно связанные с ДАЕШ, начали стрельбу в «Крокус Сити Холле», бросили бутылки с зажигательной смесью, вследствие чего вспыхнул пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли более 140 человек, пострадали 180.

После поимки террористов глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что вопрос отмены моратия на смертную казнь будет тщательно проработан. По словам политика, это нужно, чтобы «‎принять решение, соответствующее ожиданиям общества‎».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в РФ следует сделать исключение из моратория на смертную казнь, когда дело касается террористов.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также высказался за возвращение высшей меры наказания и призвал парламентариев «‎проработать этот вопрос»‎. Это не первый раз, когда Медведев призывает к введению смертной казни: аналогично политик высказался и в феврале 2022 года, после исключения России из Совета Европы, а также в декабре того же года, на фоне обстрелов Белгородской области.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не поддержал инициативу вернуть смертную казнь на фоне теракта в «Крокус Сити Холле‎»‎. Политик отметил: ни одна из палат российского парламента не может преодолеть решения Конституционного cуда (КС) по вопросу о смертной казни. Клишас уточнил, что по действующей Конституции невозможно делать исключения или полностью отменять мораторий на смертную казнь в отдельных случаях.