Акция «свеча памяти» о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

В Москве и Ереване провели акцию «свеча памяти», посвященную жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла в Подмосковье 22 марта. По официальным данным, погибло не менее 137 человек, еще около 200 были ранены. Все подозреваемые в нападении задержаны. #trtнарусском #крокус #теракт #россия #москва #армения #ереван #крокусситихолл #крокуссити #трагедия #память #траур #скорбь #подмосковье #нападение #свечапамяти #trtrussian