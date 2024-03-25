Экономика Бразилии продемонстрировала впечатляющий рост на 2,9% в 2023 году, превысив прогнозы аналитиков и достигнув 2,17 трлн долларов ВВП. Этот успех позволил стране опередить Канаду и Россию, заняв девятое место в мировом рейтинге по размеру экономики, сообщает кредитное рейтинговое агентство Austin Rating. По оценкам агентства, рекордное производство соевых бобов и кукурузы способствовало примерно трети этого роста.

Вместе с тем, по прогнозам, экономика столкнется с вызовами в 2024 году из-за снижения сельскохозяйственного производства и высокой стоимости займов. Ключевая процентная ставка центрального банка страны составляет 11,25%.

В четвертом квартале 2023 года экономика Бразилии не продемонстрировала роста, не достигнув ожидаемого роста на 0,1%. Годовой рост в октябре-декабре составил 2,1%, что также оказалось ниже ожиданий аналитиков.

«Стагнация ВВП Бразилии в четвертом квартале и сокращение потребления домохозяйств подтвердили, что экономика резко потеряла динамику», — отмечает Уильям Джексон из Capital Economics.

Президент Лула да Силва, однако, выразил оптимизм относительно будущего, заявив, что стране удастся достичь экономического роста как минимум на 3% в этом году, что значительно превышает текущие рыночные ожидания в 1,75%.