Большие договоренности

В середине марта в Багдаде прошел второй раунд переговоров по безопасности между Турцией и Ираком. Анкару представляли глава МИД Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын. С иракской стороны — министры иностранных дел Фуад Хусейн и обороны Табит Мухаммед аль-Аббаси, а также представители спецслужб и других структур.

На первой встрече в декабре прошлого года, которая прошла в турецкой столице, страны начали активно обсуждать взаимодействие по борьбе с терроризмом, Ирак признал, что РКК представляет собой общую угрозу для обеих стран, однако в этот раз Багдад пошел еще дальше, включив РКК в список запрещенных организаций. В документе, который был опубликован одновременно на турецком и арабском языках, отмечалось также, что «присутствие РКК на иракских территориях противоречит Конституции страны».

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер подчеркнул, что Турция 40 лет борется с террористической организацией РКК, однако до настоящего момента руководство Ирака не могло ни назвать их террористами, ни запретить. Теперь ситуация изменилась, и декларация со стороны Багдада была позитивно воспринята в Анкаре.

Стороны заключили знаковую сделку по безопасности, которая касается как борьбы с терроризмом, так и экономических проектов. В частности, Анкара и Багдад договорились построить крупный торговый маршрут и перезагрузить проект ключевого нефтяного трубопровода, который проходит от Северного Ирака до побережья Турции, углублять сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении и транспортной сфере.

Комитеты на уровне министров будут собираться регулярно в рамках усилий «по дальнейшей структуризации двустороннего диалога между двумя странами».

Президент собрался с визитом

Как отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, террористы из РКК «используют нестабильную ситуацию в Ираке для укрепления своего присутствия и расширения своих позиций», они «оккупируют очень большие территории в Ираке и Сирии при поддержке других сил и фактически стали врагами стран, в которых находятся».

Однако теперь, благодаря дружеским отношениям с Багдадом, Турции и Ираку удалось значительно продвинуться в решении этой проблемы. По мнению главы МИД, решение Ирака объявить РКК террористической организацией, а также стремление объединить усилия внутри страны для борьбы с этой угрозой очень важны.

Как пояснили в Министерстве национальной обороны Турции, сейчас страны работают над созданием стратегического рамочного документа. Анкара предлагает включить в него создание Совместного оперативного центра, который обеспечит координацию между военными и силовыми структурами двух стран. Это позволит Ираку совместно с Турецкой Республикой плотнее сотрудничать в борьбе с терроризмом и обеспечении охраны границ.

Подписать это рамочное соглашение, которое будет охватывать различные сферы взаимодействия между Анкарой и Багдадом, включая безопасность, экономику и энергетику, стороны собираются во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, который планируется после окончания священного для мусульман месяца Рамадан, в апреле. Это будет первое посещение соседней страны с 2012 года.

«Стороны подтвердили, что будут приложены все усилия для успеха этого исторического визита, и отметили, что надеются, что он обеспечит прорыв в двусторонних отношениях», — говорится в совместном заявлении.

Турецкий лидер, в частности, заявил, что республика планирует к лету искоренить террористическую угрозу и обеспечить полную безопасность на турецко-иракской границе. Считается, что руководство Турции планирует создать в Ираке безопасную зону шириной до 40 км от границы.

Сложится новая геополитическая ситуация

Анкара с мая 2019 года самостоятельно проводит на севере Ирака периодические рейды, нанося авиаудары по позициям РКК для помощи спецназу в нейтрализации террористов.

Помимо этого, на севере соседней страны размещены боевые позиции турецкой армии. Однако сейчас речь идет о проведении масштабной военной операции.

Несколько лет назад террористы из РКК захватили деревни на севере Ирака и создали сухопутный коридор на север Сирии. Как отметил глава МИД Турции Хакан Фидан, таким образом боевики пытаются «объединить» северный Ирак и Сирию.

Однако Турция не дает террористам добиться своей цели. 20 марта турецкие силы безопасности нанесли ответный авиаудар, уничтожив 27 объектов РКК на севере Ирака, включая укрытия и убежища боевиков.

Представители турецких властей сообщили, что до этого операции турецких сил безопасности против РКК в Ираке были ограниченными, однако теперь их проводят на постоянной основе. Сейчас обе страны и вовсе могут начать совместные широкомасштабные операции против РКК на севере Ирака, чтобы отрезать террористическую организацию от севера соседней Сирии.

Глава Евразийского центра стратегических исследований, полковник в отставке Эрай Гючлюер считает, что зачистка региона от террористов силами Анкары и Багдада поставит под сомнение присутствие РКК не только на севере Ирака, но и на севере Сирии.

«Цель — полный контроль над горными районами вдоль границы Ирака с Турцией на глубине около 20 километров. Если это произойдет, деятельность членов РКК на равнинах осложнится», — пояснил эксперт.

Он полагает, что по итогам операции количество позиций и баз турецкой армии на севере Ирака будет увеличено, тем самым создавая новую геополитическую ситуацию в регионе.

«После того как Турция возьмет под свой контроль горные районы на севере Ирака, шансы других региональных игроков осуществлять какие-либо действия в разное время уменьшатся», — уверен специалист.

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков считает, что признание РКК террористической организацией со стороны Ирака — большой успех турецкой внешней политики.

«Анкара давно считает РКК террористической организацией, а тут еще одна страна, к тому же находящаяся на границе с Турцией, поступает также. Действительно могут быть какие-то операции, совместные военные подвижки. Посмотрим, как дальше будет развиваться деятельность в плане создания координационного центра, в каком формате это будет работать», — отметил политолог в беседе с TRT на русском.