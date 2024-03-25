Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца 4-х из 11-ти подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». После 22 мая суд продолжит рассмотрение дела. Журналисты обратили внимание на следы пыток и увечий у подозреваемых, одного из них привезли в здание суда на больничной каталке. Двое из арестованных признали свою вину. Подозреваемым предъявлены обвинения в теракте в составе организованной группы, вероятно, им грозит пожизненное заключение.В результате нападения погибли 137 человек, более 180 ранены. #trtнарусском #крокус #суд #теракт #россия #москва #крокусситихолл #крокуссити #трагедия #басманныйсуд #траур #подозреваемые #подмосковье #нападение #trtrussian