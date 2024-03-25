«Наши службы работают самостоятельно. Здесь сейчас ни о какой помощи со стороны других государств речи не идет», — цитирует Пескова ТАСС. По словам представителя Кремля, каких-либо контактов с Западом нет.

По данным российской стороны, американская разведка предупреждала Россию о потенциальной угрозе, но сведения были «обобщенными и не содержали деталей». Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что США передали России данные о возможном теракте.

В соответствии с правилами, утвержденными в Вашингтоне, американские разведывательные службы обязаны уведомлять о потенциальных угрозах те государства, которые могут стать целями террористических актов, даже если эти страны не являются союзниками США и находятся в числе потенциальных противников.

Так, в начале года США предупредили Иран о готовящемся теракте ДАЕШ.

Кроме того, посольство США в России и британское внешнеполитическое ведомство предупреждали о потенциальных атаках в местах большого скопления людей в Москве, включая концертные мероприятия. Такая информационная кампания со стороны западных стран была расценена Владимиром Путиным как «форма шантажа и попытка дестабилизации».

По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холл» достигло 144 человек. Общее количество получивших ранения составляет около 180 человек, при этом десятки людей числятся пропавшими без вести. Около сотни тел еще не идентифицированы.