ПОЛИТИКА
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Генсек ООН назвал блокировку помощи Газе оскорблением морали
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе и назвал оскорблением морали блокировку Израилем поставок гуманитарной помощи палестинцам. Свою речь Гутерриш произнес на границе Египта с сектором Газа. #Египет #Рафах #Газа #Палестина #Гутерриш #ООН #прекращениеогня #Израиль #гуманитарнаяпомощь
Генсек ООН назвал блокировку помощи Газе оскорблением морали / Others
25 марта 2024 г.
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