Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Коркок и оппонент премьер-министра Роберта Фицо, известного антизападной и пророссийской риторикой, одержал неожиданную победу в первом туре президентских выборов в стране. 6 апреля состоится второй тур голосования.

Выборы могут решить, укрепит ли дружественный России премьер Роберт Фицо свое политическое господство в восточноевропейской стране с населением 5,4 млн человек или избиратели выберут какой-то противовес правительству, которое обладает большинством исполнительных полномочий.

Бывший министр иностранных дел Иван Коркок, пообещавший помочь Словакии остаться в европейском мейнстриме, набрал 42 % голосов, опередив Петера Пеллегрини, спикера парламента и члена правящей коалиции Фицо, у которого 37 %, согласно результатам, полученным почти на всех избирательных участках. Эти двое встретятся друг с другом в финальном туре 6 апреля.

Союзник пророссийского Фицо заявил, что попытается заручиться поддержкой националистически настроенных избирателей во втором туре, чтобы выиграть президентское кресло в следующем месяце.

«Результат первого тура выглядит обнадеживающим», - сказал Коркок журналистам.

Победа Пеллегрини даст Фико больше возможностей для продвижения своей программы, которая вызывает пристальное внимание со стороны Европейского союза из-за его стремления пересмотреть часть системы правосудия и взаимоотношения со СМИ. Четырехкратный премьер вернулся на пост в прошлом году и прекратил военную поддержку Словакией Украины, выступив против санкций в отношении России.

Коркок пообещал сохранить проевропейский курс нынешнего президента Зузаны Капутовой. Глава государства в Словакии занимает в основном церемониальную должность, но может накладывать вето на законы и назначать правительственных чиновников, судей и сотрудников центрального банка, контролируя полномочия правительства.