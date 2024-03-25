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Польша требует от РФ внятного ответа
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что от посла России будут требовать объяснений по поводу инцидента с вторжением российской ракеты в польское воздушное пространство
Польша требует от РФ внятного ответа
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш / Фото: Reuters / Others
25 марта 2024 г.

Однако, по мнению министра, вряд ли эти разъяснения удастся получить.

«Мы будем требовать объяснений, но, вероятно, получим определенную демагогию», — заявил Сикорский.

В ходе своего общения с прессой, Сикорский упомянул, что планируется консультация в канцелярии премьер-министра Польши, а также обсуждение произошедшего с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО.

Кроме того, министр прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле». «Мы, конечно, выразим наши соболезнования семьям жертв, но в то же время мы предлагаем, чтобы вместо того, чтобы сеять террор в Украине, Россия разобралась бы с террором у себя дома», — заявил глава МИД Польши.

Инцидент с российской ракетой произошел ночью 24 марта, когда ракета нарушила польское воздушное пространство и пробыла в нем 39 секунд. Это произошло в районе села Осердув в Люблинском воеводстве.

В ответ на нарушение Польша готовится предъявить протест российскому послу. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша была готова сбить ракету, если бы существовали угрозы для польской территории.

Российская сторона инцидент пока не комментировала. 29 декабря Варшава также заявляла о пролете над страной российской крылатой ракеты предназначенной для нанесения удара по Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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