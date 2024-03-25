ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган об успешной борьбе с терроризмом
Турция нейтрализовала террористическую угрозу, подчеркнул турецкий лидер на митинге в Чоруме
Президент Эрдоган об успешной борьбе с терроризмом
Президент Эрдоган / Фото: Администрация главы государства / Others
25 марта 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разгроме планов по созданию террористического коридора в Сирии и нейтрализации угрозы со стороны ДАЕШ. Об этом турецкий лидер заявил на митинге в Чоруме.

«Они стремились окружить нас, создав террористический коридор на территории Сирии, а затем направили против нас ДАЕШ. Благодаря нашим военным операциям в Сирии мы сорвали их планы по разделению нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Президент выразил удовлетворение от успешного применения стратегии искоренения терроризма на его ранних стадиях, отметив, что благодаря беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), способным действовать на расстоянии 300-350 километров, теперь удается эффективно выявлять и ликвидировать террористов.

Президент Эрдоган заявил о решимости продолжать борьбу до полного искоренения террористической угрозы. Он также подчеркнул уникальную устойчивость и силу Турции, отметив, что другие страны, включая США и Европу, не сумели бы справиться с аналогичными вызовами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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