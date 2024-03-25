Турция готовится к важным муниципальным выборам, запланированным на воскресенье. Предвыборные кампании участников должны завершиться 30 марта, за день до выборов.

Избиратели по всей Турции будут выбирать мэров, глав районов и мухтаров в деревнях и кварталах.

Поскольку в выборах принимают участие 35 политических партий, Высшая избирательная комиссия Турции определила, что вместимость каждого избирательного участка на всеобщих выборах в местные органы власти составит 350 избирателей каждый. На одном избирательном участке избиратели будут участвовать как минимум в двух типах голосования.

Избирательная комиссия внедрила систему, обеспечивающую честность голосования, начиная с кабин. На каждом избирательном участке была создана комиссия из пяти человек, в которую входят представители Высшего избирательного совета и доминирующих политических партий. Комиссия перепроверяет личности избирателей, чтобы убедиться, что их имена включены в список избирателей. Это исключает вероятность, что один человек проголосует дважды.

Политические партии, в том числе правящая Партия справедливости и развития и оппозиционная Народно-республиканская партия, направят на эти избирательные участки десятки тысяч наблюдателей. Специально для этой цели накануне выборов партии набирают тысячи добровольцев. Помимо представителей партии и чиновников Высшей избирательная комиссии Турции, неправительственные организации посылают своих волонтеров для наблюдения за голосованием.

На выборах будут присутствовать независимые наблюдатели, в том числе команда из 40 человек от Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые приехали по приглашению правительства.

Независимость Высшей избирательной комисси проиллюстрировал в этом месяце случай, когда она отказала правительству в ответ на запрос данных о местонахождении избирательных урн.

Во избежание путаницы только официальное государственное агентство «Анадолу» имеет право публиковать результаты выборов.