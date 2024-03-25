Совет Безопасности ООН в понедельник одобрил резолюцию, призывающую к «немедленному прекращению огня в секторе Газа». Этот шаг стал первым подобным решением Совета с момента вторжения Израиля в сектор Газа в октябре 2023 года. Инициатива о прекращении боевых действий до конца Рамадана исходила от десяти непостоянных членов Совбеза ООН.

В отличие от предыдущих случаев, когда Соединенные Штаты блокировали аналогичные резолюции, на этот раз США воздержались от голосования, что способствовало принятию документа.

На прошлой неделе Китай и Россия заблокировали проект резолюции США о прекращении огня в Газе.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники писал, что США намерены воздержаться от наложения вето на резолюцию.

Несмотря на глобальные призывы к миру, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что внешнее давление не заставит Израиль отказаться от продолжения боевых действий в секторе Газе.