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Суд отсрочил блокировку Telegram в Испании
Испанский суд приостановил блокировку Telegram до «выяснения обстоятельств»
Суд отсрочил блокировку Telegram в Испании
Суд отсрочил блокировку Telegram в Испании / Photo: Reuters
25 марта 2024 г.

Испанский суд изменил свое решение и приостановил действие спорного постановления о временной блокировке приложения для обмена сообщениями Telegram по всей стране. Прежде суд вынес решение в пользу медиа-компаний, который жаловались на нарушение прав интеллектуальной собственности.

Судья Сантьяго Педрас из Высокого суда Испании в понедельник отменил свое собственное постановление о приостановке работы приложения для обмена сообщениями Telegram.

Временная отмена блокировки будет сохранятся до предоставления полицейского отчета о работе платформы и «влияния, которое временная приостановка может оказать на пользователей».

Приказ был издан в пятницу Педрасом после того, как медиакомпании, включая Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica, пожаловались на то, что Telegram позволяет пользователям загружать их контент без разрешения.

Пока расследовались претензии, Судья согласился заблокировать услуги Telegram в Испании начиная с понедельника. Согласно судебному источнику, блокировать услуги Telegram должны были операторы мобильной связи.

Судья вынес постановление после того, как официальные лица Виргинских островов, где зарегистрирован Telegram, не ответили на судебный запрос от июля 2023 года. Суд хотел получить информацию, которая позволила бы ему установить, кто стоит за аккаунтами, загружающими явно пиратский контент. Отсутствие сотрудничества со стороны Виргинских островов заставило его принять эту «предупредительную меру», говорится в постановлении судьи, принятом в пятницу.

Группа защиты прав потребителей Facua раскритиковала первоначальное постановление о блокировке как несоразмерное, предупредив об «огромном ущербе» миллионам пользователей платформы.

«Это как если бы они закрыли интернет, потому что есть сайты, на которых незаконно размещается контент, защищенный авторским правом», - сказал генеральный секретарь Facua Рубен Санчес.

Telegram - четвертый по популярности сервис обмена сообщениями в Испании. По данным антимонопольного органа CNMC, им пользовались почти 19 % испанцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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