Почему «Крокус Сити Холл»?

Хорасан является исторической областью на территории Ирана, Пакистана, Афганистана и Центральной Азии. Название «Хорасан» уходит корнями в эпоху Сасанидов, а сама территория известна всему миру производством шафрана (крокуса).

Место совершения теракта могло быть выбрано неслучайно. Накануне в сети распространили фотографии из «Крокус Сити Холла», сделанные 7 марта. На них запечатлен один из участников кровавого теракта 22 марта, Фаридуни Шамсутдин. Он случайно попал в объектив фотографа, работавшего со зрителями.

По предположительной информации, теракт первоначально планировался на концерте певца Шамана, который проходил в «Крокусе» 9 марта. Однако планам террористов помешало предупреждение властей США о возможных терактах в России. Нападение они осуществили 22 марта.

Эксперты расходятся в оценке профессионализма исполнителей теракта, однако сходятся в том, что российская версия о планировании и исполнении атаки имеет множество лакун, где самым безосновательным утверждением является связь теракта с Украиной.

Кровавая поступь «Вилаята Хорасан»

Атака на «Крокус Сити Холл» стала как минимум пятой акцией группировки «Вилаят Хорасан», являющейся структурным подразделением ДАЕШ в Афганистане, за последние месяцы.

После не менее двух предотвращенных попыток совершения терактов в Германии — одной из них в Кельнском соборе, январского нападения ДАЕШ в иранском городе Керман на похоронах командира Революционной гвардии Ирана Касема Сулеймани, январского нападения на церковь в Стамбуле, теракт в Москве стал пятой акцией группировки по счету.

Все эти атаки были осуществлены подразделением «Вилаят Хорасан», основной костяк которого составляют выходцы из Таджикистана, рассказал «TRT на русском» на условиях анонимности исследователь одного из западных университетов, изучавший не менее 10 лет внутреннюю структуру радикальной террористической организации ДАЕШ в непосредственной коммуникации с ее участниками.

«Ни у кого нет достоверного понимания, был ли в «Крокусе» действительно ДАЕШ? Единственное, что таджики были замешаны в Германии, в Стамбуле, Иране и сейчас в Москве. Это пятая атака или попытка. Их много осталось в ДАЕШ, а в «Вилаяте Хорасан» их большинство. У них две основные точки локализации — на границе с Пакистаном и Таджикистаном. Новость о теракте появилась на ресурсах агенства «Амак», но на каналах «Вилаята Хорасан» только эмоциональная поддержка», — рассказал собеседник.

«Пришел, увидел, всех убил». А затем сбежал…

Эксперт отмечает, что множество вопросов вызывает информация, сопровождающая теракт с момента задержания исполнителей.

«Боевики ДАЕШ обычно идут на самоубийство, без расчета выйти. Они не идут на операцию, где они умрут, за деньги. А тут непонятная картина с того момента, как они покидают «Крокус» во время штурма, выезжают из Москвы на той же машине, на которой прибыли, а затем их ловят в Брянске. Начиналось все стандартно, без ошибок, как и бывает с операциями ДАЕШ, а потом много странностей», — рассказывает собеседник.

Так, неправдоподобной воспринимается информация о мотивации исполнителей теракта, говорит эксперт.

«Сейчас зрители должны поверить, что за $2,5 тысячи до, а половину после они реально собирались из этой атаки уйти? Они планировали 100%-ый «Норд-Ост», вышли совершенно случайно. А зачем деньги трупу?», — задается вопросом исследователь.

Распространенное видео со скрытыми лицами и измененными голосами — вполне характерная практика для террористической организации, отмечает эксперт.

«Изменять голоса — это характерно, если исполнители теракта выжили. Если бы они были убиты, лица бы не скрывали. Само видео в лучших традициях ДАЕШ времен 2014-2015 годов, в стилистике их ресурса «Амак», но сложно различить язык, на котором они говорят. Обращает внимание то, как они заходили в «Крокус», как работали автоматом — все это говорит об уровне подготовки. Но тогда ищите, где они тренировались?», — говорит собеседник.

Неубедительным исследователь называет и версию российских властей о том, что боевики двигались к границе с Украиной.

«А почему не в сторону Беларуси? Предположим, если Россия хочет, чтобы мы в это поверили, — предоставьте что-то более существенное. Зачем мы должны гадать?», — отмечает собеседник.

При этом боевики ДАЕШ мотивированы всегда чем-то большим, чем оказанием услуг по Интернету за деньги, убежден собеседник.

Враг Талибана, Ирана и России

«Вилаят Хорасан» — это региональное отделение ДАЕШ, активное на территории Афганистана, где совершает атаки против властей Талибана, также на территории Ирана, особенно в его восточной части, рассказал «TRT на русском» докторант Бирмингемского университета (Великобритания) Александр Квахадзе.

«Членами являются многие граждане Таджикистана. Так как стратегической целью этой группы является установить на территории [исторического] Хорасана примерно такое же государство, как было в Сирии и Ираке во время контроля ДАЕШ. Сейчас они видят Россию одним из своих противников, так как она — стратегический партнер властей Таджикистана, где администрация Рахмона жестко действует не только против исламского подполья, но и против других исламских организаций. Число сторонников «Вилаята Хорасан», особенно среди сельского населения Таджикистана в рядах ДАЕШ, по сравнению с другими республиками Центральной Азии высоко, и там есть социальная ниша, способная подпитывать эти организации. У многих есть боевой опыт на территории Сирии и Ирака в ДАЕШ, в Афганистане…», — рассказал Квахадзе, добавив, что лидером русскоязычной фракции ДАЕШ был также гражданин Таджикистана Гулмурод Халимов (бывший командир ОМОН МВД Таджикистана — прим. TRT).

Во многих предотвращенных или совершенных терактах на территории Турции и ЕС фигурировали граждане Таджикистана, отмечает исследователь.

Для боевиков ДАЕШ характерно использование мирных жителей в качестве целей, отмечает Квахадзе.

«Это обычное дело для этой организации, они считают гражданские цели дозволенными, и мы видели множественные примеры, такие как атаки на шиитов, в ЕС и вот на территории России», — отметил исследователь.

«Профессионалы не сдаются в плен»

Вопреки мнению о том, что напавшие на «Крокус Сити Холл» действовали профессионально, эксперт указывает на несостоятельность этого утверждения.

«Если посмотреть на само исполнение теракта, то методы, как они обращаются с оружием, сразу говорили, что действуют непрофессионалы, они не имеют серьезного боевого опыта. Их ответы [на камеру] — это скорее языковой барьер и плохое знание русского. Не думаю, что деньги— главная мотивация, тем более когда речь о заказном массовом убийстве, то обозначенная сумма не являлась бы тем, за что человек готов пойти на такое тяжкое преступление. Скорее речь об оперативных расходах для атаки. Я считаю, что они не были профессионалами и не были до конца идеологически подготовлены и привержены [ДАЕШ], так как в прошлых случаях, когда члены организации участвовали в подобных акциях, исполнители шли на смерть и всегда при задержании либо подрывались, либо отстреливались до конца», — отмечает аналитик.

Маршруты отхода, как и сама такая возможность в сложившейся ситуации, могли избираться спонтанно, отмечает Квахадзе.

«Мы не можем говорить, насколько заранее был подготовлен маршрут или это был спонтанный выбор, но, например, при самом штурме и расстреле мирных граждан, анализируя технику обращения с оружием, очевидна плохая военная подготовка», — рассказал Квахадзе.

Маршрутом отхода террористами вполне могла быть избрана Беларусь, на границе с которой их и задержали, отмечает собеседник.

«Территория, где их поймали, — это граница Беларуси, скорее они могли надеяться выехать в третью страну через Беларусь, как таджики, которым не требуется виза для пересечения границы с этой страной. Долго в Беларуси они находиться бы не смогли из-за слишком тесного сотрудничества между силовиками, а переход границы с ЕС в Польшу маловероятен, так как Польша в результате попыток мигрантов прорвать границу очень усилила контроль над сухопутной ее частью и свела на ноль такие попытки», — отмечает собеседник.

Сокрытие лиц и изменение голоса нападавших на распространенном информационными ресурсами ДАЕШ видео свидетельствует о том, что координаторы теракта могли рассчитывать на то, что они смогут скрыться, отмечает исследователь.

«Их лица и голоса не идентифицировали, хотя слышна таджикская речь. Координаторы могли надеяться, что они смогут скрыться», — считает он.

«Связь с Украиной» — часть информационной стратегии России

Версия России о причастности к теракту Украины экспертом ставится под сомнение и объясняется ее информационной войной, направленной как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию.

«У России своя информационная война, как внутри, так и направленная на внешнюю аудиторию. Российские СМИ будут везде находить украинский след, как было во время Чеченской войны. Даже там, где чеченцы не участвовали, СМИ пытались всячески связать [события] с Чечней, это часть информационной войны. Что касается групп на территории Украины, особенно чеченских — да, там есть имеющие сирийский опыт, тот же Рустам Ажиев, командир группы чеченцев на территории Украины. Но, находясь в Сирии, они имели напряженные отношения с ДАЕШ, так как тому же Ажиеву объявили такфир (обвинение в неверии — прим.TRT) во время конфронтации. Это касается и членов батальона Шейха Мансура, придерживающихся скорее идей чеченского национализма и независимой Ичкерии, нежеле глобального джихада. Потому эти группы вряд ли имели связи с ДАЕШ, чтобы координировать такую акцию», — отметил Квахадзе.

Контакты Украины с ДАЕШ могли бы подорвать ее позиции на мировой арене, отмечает собеседник.

«Малейший контакт украинских властей [с ДАЕШ] серьезно бы дискредитировал ее на мировой арене в преддверии заседания в Сенате США, когда речь идет о возможном выделении военной помощи для Украины. В отличие от рейдов в приграничные районы России, где участвовал «Русский добровольческий корпус», террористическая атака не нашла бы оправдания и лишила бы Украину поддержки на международной арене. Потому я считаю маловероятным, что украинская сторона или кавказские группы были хоть как-то причастны к этому теракту», — заключил Александр Квахадзе.

В результате смертоносной атаки террористов на «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 139 человек, это число растет, поскольку продолжается расчистка завалов и опознание сгоревших в результате пожара людей.

Басманный суд Москвы арестовал накануне ночью до 22 мая четверых обвиняемых в совершении теракта — Далерджона Мирзоева, Рачабализода Муродали, Фаридуни Шамситдина и Мухаммадсобира Файзова.