За несколько дней, прошедших после массового убийства в подмосковном концертном зале «Крокус Сити», ни в чем не повинные таджикские мигранты по всей России подверглись угрозам, словесным оскорблениям и повышенному вниманию со стороны правоохранительных органов. Не только среди таджиков, но и среди других представителей центральноазиатской диаспоры растет паника по поводу возможных долгосрочных последствий усиления дискриминации, вызванной гневом из-за нападения, в результате которого погибло более 140 человек. По официальной версии российского следствия, нападение на посетителей концертного зала было совершено группой таджикских стрелков.

Людям неевропейского или «неславянского» происхождения всегда было сложно найти квартиру в российской столице, а теперь это наверняка станет куда труднее. Атовулло, 35-летний таджик, живущий в Москве, рассказал изданию Eurasianet, что хозяин квартиры выселил его без объяснения причин сразу после трагедии в «Крокус».

«В последний год ситуация в России была сложной. <…> Теперь невозможно пройти по улице, все тебя опасаются, избегают», - рассказал Атовулло в интервью Eurasianet.

Атовулло сказал, что теперь он решил вернуться в Таджикистан, главным образом потому, что боится, что его маленькие дети будут вынуждены жить во враждебно настроенной среде.

По официальным данным на 2023 год, в России проживает около 1,3 млн таджиков. Однако эта цифра может быть сильно занижена, поскольку неизвестно, какое количество трудовых мигрантов не фигурирует в официальных данных. Таджики не нуждаются в визе для въезда в Россию и по этой причине они часто приезжают туда на сезонные работы. Кроме того, эти статистические данные усложнены тем фактом, что все большее число таджиков получают российское гражданство.

В выходные в социальных сетях появились новые призывы к массовой депортации мигрантов, а порой и более радикальные высказывания. Люди, заказывающие поездки через приложения для такси, прежде чем согласиться принять заказ, стали интересоваться, является ли водитель таджиком. Водители, пользующиеся приложениями такси в крупных городах России, в подавляющем большинстве случаев являются иностранцами, часто из стран Центральной Азии.

Некруз, 23-летний таджик, который подрабатывает в «Яндекс Такси» в Санкт-Петербурге, говорит, что десятки потенциальных клиентов спрашивают его, откуда он родом. По его словам, когда они узнают, что он таджик, они отменяют заказ.

«Горстка людей опозорила целый народ. Теперь на нас смотрят как на проклятых», - сказал Некруз в интервью Eurasianet. «Когда вы гуляете по городу, у вас нет чувства безопасности. В закрытых группах в социальных сетях можно увидеть комментарии о том, что люди хотят создать группы и отомстить», — добавил он.

Из-за этого мрачного климата некоторые опасаются за свою жизнь.

Дилором, еще одна уроженка Таджикистана, живущая в России, говорит, что постоянно оглядывается через плечо.

«Я не выхожу на улицу и не пойду на работу в понедельник», - сказала она в интервью. «Если я попаду в руки озлобленных [ксенофобов], нет никакой уверенности в том, что я смогу выбраться живой».

Посольство Таджикистана в Москве призвало граждан Таджикистана воздержаться от посещения мест массового скопления людей.