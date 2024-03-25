В прошлом году премьер-министр Кисида заявлял, что готов встретиться с Кимом «без каких-либо условий», сказав, что Токио готов решить все вопросы, включая похищение северокорейскими агентами японских граждан в 1970-х и 1980-х годах, что остается эмоциональным вопросом в Японии.

«Кисида передал свое намерение как можно скорее лично встретиться с Председателем Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики», - говорится в заявлении сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, опубликованном официальным Центральным телеграфным агентством Кореи.

Ким Ё Чжон, которая является одним из ключевых пресс-секретарей режима, в прошлом месяце намекнула на возможность приглашения японского лидера посетить Северную Корею в будущем. Однако, по ее словам, «история отношений КНДР и Японии дает урок, что невозможно улучшить двусторонние отношения, полные недоверия и непонимания», без существенного изменения политики Токио. Она предупредила, что если Япония останется «поглощенной проблемой похищения, которая не имеет дальнейшего решения», то надежды Кисиды на улучшение отношений не оправдаются.

Кисида заявил в понедельник, что ему ничего не известно о сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи, и не стал напрямую комментировать его содержание, назвав при этом переговоры на высшем уровне с Северной Кореей «важными».

«Для отношений между Японией и Северной Кореей переговоры на высшем уровне важны для решения таких вопросов, как проблема похищений», - сказал Кисида в парламенте, имея в виду похищения, имевшие место в 1970-80-х годах. «Именно поэтому, как я уже говорил в прошлом, мы предпринимаем различные подходы к Северной Корее на уровне, находящемся под моим непосредственным контролем», — сообщил он.

В 2002 году Северная Корея признала, что в 1970-80-х годах послала агентов для похищения 13 японцев, которых впоследствии использовали для обучения корейских шпионов японскому языку и обычаям. Похищения остаются острой и эмоциональной темой в Японии, и сохраняются подозрения, что их было похищено гораздо больше, чем официально признано.

Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми нанес знаковый визит в Пхеньян в 2002 году. Он встретился с отцом Кима Ким Чен Иром и наметил путь к нормализации отношений, в рамках которого Япония предложила бы экономическую помощь. Эта поездка привела к возвращению пяти японских граждан и последующей поездке Коидзуми. Но дипломатия вскоре прервалась, в том числе из-за обеспокоенности Токио тем, что Северная Корея не рассказала о жертвах похищения.

Ким Ё Чжон заявила, что Кисида «не должен думать, что он может встретиться с нашим государственным руководством, когда он захочет и решит».

«Если Япония действительно желает улучшить двусторонние отношения и внести вклад в обеспечение регионального мира и стабильности в качестве близкого соседа КНДР, ей необходимо принять решительное политическое решение о выборе стратегического варианта, соответствующего ее интересам», - добавила она.