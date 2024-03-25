Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не отправлять израильскую делегацию в США. Шаг связан с тем, что Вашингтон не использовал право вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в Газе во время Рамадана без требования освобождения заложников.

«В свете изменения американской позиции премьер-министр Нетаньяху решил, что делегация остается дома», — сообщили из канцелярии Нетаньяху.

У израильского премьера отметили: «США отошли от своей последовательной позиции в Совете Безопасности, где всего несколько дней назад увязывали прекращение огня с освобождением заложников».

В ответ координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби выразил разочарование решением Израиля: «Это разочаровывает. Мы очень разочарованы, что они не приедут в Вашингтон, чтобы позволить нам провести с ними полноценный разговор о жизнеспособных альтернативах их наземному вторжению в Рафах».

«Ничего не изменилось в нашем взгляде на то, что крупное наземное наступление в Рафахе было бы большой ошибкой», — сказал Кирби. Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжат обсуждать свои опасения по поводу политики Израиля, несмотря на отмену встречи.

25 марта Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом к прекращению боевых действий в Газе в период Рамадана, который начался 10 март. Резолюция была предложена десятью непостоянными членами Совбеза ООН. Документ поддержали 14 стран-членов Совета Безопасности, в том числе Россия, Китай, Великобритания и Франция. Соединенные Штаты воздержались от голосования.