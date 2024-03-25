«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — сказал он, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — заявил Путин, добавив, что спецслужбам и правоохранительным органам предстоит получить ответы на целый ряд вопросов.

Путин также заявил, что США «пытаются убедить» всех, что «киевского следа» в теракте в «Крокусе» нет.

«Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет», — сказал Путин.

23 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание.

По последним данным, число погибших при нападении на «Крокус Сити Холл» составило 137 человек, среди них — трое детей, сообщил Следственный комитет. Минздрав Подмосковья также опубликовал обновленные списки раненых. Всего — 180 человек.