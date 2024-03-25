ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Путин знает, но подозревает
Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершили радикальные экстремисты
Путин знает, но подозревает
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
25 марта 2024 г.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — сказал он, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — заявил Путин, добавив, что спецслужбам и правоохранительным органам предстоит получить ответы на целый ряд вопросов.

Путин также заявил, что США «пытаются убедить» всех, что «киевского следа» в теракте в «Крокусе» нет.

«Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет», — сказал Путин.

23 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание.

По последним данным, число погибших при нападении на «Крокус Сити Холл» составило 137 человек, среди них — трое детей, сообщил Следственный комитет. Минздрав Подмосковья также опубликовал обновленные списки раненых. Всего — 180 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us