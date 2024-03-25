Посол России в Варшаве Сергей Андреев проигнорировал вызов МИД Польши для объяснения инцидента, произошедшего в воскресенье, когда российская ракета вошла в воздушное пространство Польши со стороны Украины.

«Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев не явился сегодня в министерство иностранных дел, чтобы объяснить инцидент с российской крылатой ракетой, которая нарушила воздушное пространство Польши 24 марта», - заявил в понедельник днем пресс-секретарь польского министерства Павел Вроньский.

«Венская конвенция четко описывает обязанности посла в принимающей стране», - добавил он. «Мы задаемся вопросом, следует ли посол указаниям Министерства иностранных дел в Москве и способен ли он должным образом представлять интересы Российской Федерации в Варшаве».

Сам Андреев подтвердил, что не посещал министерство, заявив, что Польша не предоставила никаких доказательств того, что ракета нарушила польское воздушное пространство.

Вроньский отметил, что министерство направит России дипломатическую ноту с официальной просьбой дать разъяснения по поводу инцидента, который произошел в воскресенье утром на фоне российских бомбардировок западной Украины.

Командование вооруженных сил Польши подтвердило, что ракета вошла в воздушное пространство страны в районе населенного пункта Осердув, расположенного на границе с Украиной, в 4:23 утра по местному времени. Она оставалась над польской территорией в течение 39 секунд, после чего пересекла границу с Украиной.

Представитель оперативного командования, подполковник Яцек Горышевский, отметил, что ракету отслеживали «все время», но решили не пытаться ее сбить, так как это «было бы связано с большим риском».

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что «если бы были какие-либо признаки того, что этот объект направляется к какой-либо цели, расположенной на территории Польши, он, конечно, был бы сбит».

В ноябре 2022 года ракета пересекла границу с Украиной и упала на территории Польши, в результате чего погибли два человека. Первоначально считалось, что это российская ракета, но позже выяснилось, что она была выпущена украинскими ПВО в ответ на российскую атаку.