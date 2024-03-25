В алгоритмах Instagram произошло обновление — теперь в лентах пользователей можно ограничивать количество политического контента. Однако Meta автоматически активировала эту функцию у всех пользователей без их ведома. Это вызвало волну недовольства со стороны пользователей социальных сетей. Политические активисты, в том числе пропалестинские, обвиняют платформу в цензуре.

В приложение, принадлежащее компании Meta, была добавлена настройка «политический контент», причем, судя по всему, без уведомления об этом пользователей. По умолчанию в настройках стоит значение «ограничить», однако пользователи могут вручную изменить его на «не ограничивать».

Изменение затрагивает сообщения, в которых «могут упоминаться правительства, выборы или социальные темы, затрагивающие большую группу людей и/или общество в целом», говорится в руководстве.

Пользователи, обвиняющие Instagram в активной цензуре, воспользовались X, бывшим Twitter, чтобы выразить свое возмущение.

«Они хотят, чтобы мы публиковали и использовали изображения гор, праздников, красивых портретов, цветов и всего остального. Они считают, что у нас слишком много контента, связанного с Палестиной, Конго, мигрантами, суверенитетом, движением коренных народов, экологической справедливостью и расизмом», — написал один из пользователей.

Многие активистские движения используют социальные медиа-платформы, в том числе Instagram, для распространения информации, организации протестов и других форм мобилизации. С начала израильского вторжения в сектор Газа посты в социальных сетях палестинских журналистов и граждан на местах стали ключевыми источниками информации — израильское правительство запретило международным СМИ въезд на территорию сектора.

Палестинцы также используют социальные сети, чтобы вызвать помощь или узнать новости о своих близких в условиях частого отключения телекоммуникаций из-за действий Израиля. В декабре организация Human Rights Watch (HRW) в своем докладе заявила, что компания Meta, управляющая Instagram и Facebook, систематически подвергает цензуре контент о Палестине в своих социальных сетях.

«Социальные сети — важнейшая платформа, позволяющая людям свидетельствовать и выступать против злоупотреблений, а цензура Meta способствует стиранию страданий палестинцев», — заявила Дебора Браун, исполняющая обязанности помощника директора по технологиям и правам человека HRW.

В феврале Instagram в своем заявлении сообщила, что прекратит «проактивно рекомендовать» политический контент с аккаунтов, за которыми пользователи не следят, распространив эту политику на раздел Threads, что вызвало опасения о непропорциональном влиянии, которое затронет правозащитные движения и уязвимые сообщества.

«Наша цель — сохранить возможность для людей выбирать взаимодействие с политическим контентом, уважая при этом аппетит каждого человека», — написал в то время глава Instagram Адам Моссери в своей публикации.

Тем не менее многие пользователи социальных сетей обвинили Instagram в ограничении политических дискуссий в год, когда в США и других странах проходят важные выборы. По их мнению, таким образом политические активисты лишаются голоса, чтобы противостоять пропаганде.