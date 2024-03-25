ПОЛИТИКА
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Нетаньяху теряет союзников
Министр военного правительства Нетаньяху объявил об уходе с поста «из-за невозможности влиять на решения»
Нетаньяху теряет союзников
Нетаньяху и Саар / Photo: AP
25 марта 2024 г.

Гидеон Саар, министр, присоединившийся к правительству национального единства Нетаньяху в октябре, заявил в понедельник, что подал в отставку после того, как его не включили в высший военный кабинет.

Гидеон Саар вошел в правительство национального единства вместе с несколькими другими членами оппозиции, чтобы принять участие в управлении страной во время войны против ХАМАС.

Сторонники Нетаньяху по-прежнему контролируют уверенное большинство в парламенте, и уход Саара, а также одного из его союзников, предположительно, не повлияют на курс правительства.

Саар когда-то был соперником Нетаньяху в правой партии Ликуд, прежде чем присоединиться к более центристскому блоку под руководством бывшего военного руководителя Бенни Ганца. Вместе они вошли в правительство национального единства как министры без портфелей. Ганц стал членом небольшого формирующего решения военного кабинета, в то время как Саар был оставлен в стороне.

«Я не могу нести ответственность, если, по моему суждению, у меня нет реальной возможности влиять на направление политики. Я просто не вижу в этом никакой пользы», — сказал Саар в своем телеобращении.

Его отставка не стала неожиданностью, поскольку ранее в этом месяце Саар разорвал альянс с Ганцем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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