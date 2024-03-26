Последние годы для компании ознаменовались серией аварий и технических сбоев. Кризис усугубился взрывом панели на самолете 737 MAX в январе.

Смена руководства также затрагивает председателя совета директоров Ларри Келлнера и руководителя коммерческого подразделения Стэна Дила.

Инвесторы выражают опасения, что текущие изменения в управлении могут быть недостаточны для полного решения проблем. По словам Калхуна в интервью CNBC, его решение об отставке призвано обеспечить стабильность в решении текущих проблем.

Стив Молленкопф, бывший руководитель Qualcomm, назначен новым председателем совета директоров и возглавит поиск кандидата на пост генерального директора. Молленкопф планирует встречи с руководителями ведущих авиакомпаний, подчеркивая важность прозрачности и сотрудничества в текущих условиях.

Эти перемены происходят на фоне продолжающихся федеральных расследований и ограничений со стороны американских властей, касающихся производства самолетов Boeing. Доверие пассажиров и авиакомпаний к производителю находится под вопросом.

В марте было обнаружено тело бывшего инженера Boeing, который занимался контролем качества сборки самолетов. Барнетт проработал инженером по контролю качества в Boeing 32 года. Он стал известен после интервью New York Times в 2019 году, где выразил обеспокоенность по поводу игнорирования Boeing вопросов безопасности.

В начале марта Барнетт давал показания по судебному делу после иска от Boeing. Через несколько дней его нашли мертвым в машине на парковке у отеля в Южной Каролине. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Барнетт «нанес сам себе». Расследование инцидента продолжается.