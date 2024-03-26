США и Великобритания обвинили связанных с Китаем хакеров в проведении «вредоносных» киберопераций и объявили о введении санкций.

25 марта заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден заявил, что сайт и электронная система Избирательной комиссии Великобритании подверглась кибератаке. Политик уточнил, что за «вредоносной кибероперацией» стоит Китай и его хакеры. По его оценке, хакеры в результате атаки получили данные миллионов избирателей.

Минюст США также сообщил, что в последнее время были зафиксированы масштабные кибератаки на предприятия, государственных служащих и отдельных американских политиков. По данным ведомства, атаки совершили китайские хакеры, поддерживаемые правительством КНР.

На этом фоне Минюст США предъявил обвинения семи гражданам Китая, которые входили в хакерскую группу APT31 из Уханя. По данным американского ведомства, группа подчинялась спецслужбам Китая. В обвинительном заключении утверждается: группа хакеров APT31 отправила более 10 тыс. «вредоносных» электронных писем со скрытыми отслеживающими ссылками должностным лицам правительства США, предприятиям «национального экономического значения», включая оборонные.

Хакерская кампания длилась годами и была направлена на поиск и выявление критиков правительства Китая, утверждает Минюст США. С аналогичными обвинениями выступила и Новая Зеландия, уточнив, что хакеры пытались взломать сайт и внутренние каналы парламента страны.

На фоне обвинений США, Великобритания и Новая Зеландия — все три страны входят в объединение спецслужб «Пять глаз» — объявили о масштабных мерах против хакеров, поддерживаемых правительством Китая. В посольстве КНР в Великобритании назвали обвинения в адрес Китая «полностью сфабрикованными и злонамеренными клеветническими нападками».

Антихакерские меры трех западных стран происходят на фоне геополитической и торговой напряженности с Пекином и рискуют еще больше охладить отношения с КНР. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 25 марта предупредил, что «все более напористый» Китай представляет собой «вызов, определяющий эпоху».