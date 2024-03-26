Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг обвинения России в том, что террористическая атака на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области была связана с Украиной. Политик назвал версию об украинском следе теракта «кремлевской пропагандой».

Кирби подчеркнул: атака в Московской области в России «не имеет связи с Украиной». «Это была атака, совершенная боевиками ИГИЛ-Хорасан (ДАЕШ — прим. ред.), и точка», — подчеркнул координатор.

Представитель Белого дома отметил, что его не удивляет позиция Москвы: ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что есть вероятность причастности украинских служб к атаке.

Это следует из того, что боевики сразу после теракта двигались в сторону Украины и были схвачены в Брянской области. По словам Путина, на границе с Украиной для террористов «было подготовлено окно для перехода».

«Это просто еще одно проявление кремлевской пропаганды. Это все, что они могут сделать, чтобы попытаться связать это с тем, что они [власти РФ] совершают в Украине, чтобы попытаться найти какое-то оправдание своему продолжающемуся насилию и грабежам», — заявил Кирби.

Он также повторил, что США заранее предупредили российские власти о планах ДАЕШ совершить террористическую атаку. Позже источник российского госагентства ТАСС подтвердил, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся теракте, однако это были общие данные, без указания времени и места атаки.

22 марта группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по зрителям. В результате теракта погибли по меньшей мере 137 человек, более 180 получили ранения. Террористическая группировка «ДАЕШ-Хорасан» взяла на себя ответственность за нападение, позже опубликовав видеозаписи от первого лица.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «циничными» попытки властей РФ найти украинский след у террористической атаки. Президент Чехии Петр Павел призвал не использовать расследование в политических целях.