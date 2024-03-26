МИД РФ направил США ноту протеста в связи с решением Вашингтона расширить границы американского континентального шельфа в декабре 2023 года. В заявлении министерство отмечает: односторонние шаги Вашингтона «не соответствуют нормам и процедурам, установленным международным правом».

Также ведомство подчеркнуло, что российская делегация, участвовавшая в заседании арбитражного совета комиссии ООН по морскому дну, раскритиковала «избирательный подход» США к использованию международного права.

Москва также отвергла последние попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года «исключительно для обслуживания своих собственных интересов». «Ранее соответствующий демарш был направлен американской стороне по двусторонней линии», — говорится в заявлении МИД России.

19 декабря Госдеп США сообщил о пересмотре морских границ страны на шельфе. Ведомство опубликовало координаты, определяющие внешние границы расширенного континентального шельфа страны, охватывающего примерно 1 млн кв. км.

США заявляют права на участок морского дна, богатого полезными ископаемыми, утверждая, что указанный регион — продолжение американского шельфа.

Расширенная территория вдвое больше Калифорнии и охватывает семь регионов, включая Тихий и Атлантический океаны, Мексиканский залив и другие районы.

Притязания Вашингтона оспаривает не только Россия, но и Китай. В МИД КНР подчеркнули, что Вашингтон так и не ратифицировал договор, регулирующий доступ к ресурсам в международных водах. На прошлой неделе китайские и российские дипломаты заявили, что притязания США на расширенную территорию морского дна неприемлемы.

Напряженность в море возникла на фоне растущего конфликта США и Китая. Администрация президента Джо Байдена испытывает все большее внутреннее давление, связанное с необходимостью конкурировать с Китаем в области глубоководной добычи полезных ископаемых.

При этом США выдвинули встречное обвинение в адрес Китая из-за его претензий на острова в Южно-Китайском море. Пекин утверждает, что его претензии на акваторию оправданы «долгим ходом истории». КНР отказывается признать решение арбитража 2016 года в пользу территориальных морских притязаний Филиппин.