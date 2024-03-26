Ранее стало известно, что в Стамбуле полиция провела ряд рейдов, в ходе которых были задержаны лица, подозреваемые в связях с террористической организацией ДАЕШ. Об операции сообщила Генпрокуратура Стамбула.

Согласно полученным данным, были выданы судебные ордера на задержание 27 человек, которые, по разведданным, осуществляли деятельность в интересах ДАЕШ в пределах Турции. На текущий момент полиция смогла задержать 17 из них, в то время как поиски остальных 10 продолжаются.

Эта операция стала частью решительных мер турецких властей по борьбе с терроризмом. Накануне Министерство внутренних дел Турции также сообщило о задержании 40 членов ДАЕШ.