ТУРЦИЯ
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Рейды против ДАЕШ в Турции
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 147 подозреваемых в ходе совместных операций против террористической организации ДАЕШ в 30 провинциях под кодовым названием «Сокол-17»
Рейды против ДАЕШ в Турции
Рейды против ДАЕШ / Others
26 марта 2024 г.

Ранее стало известно, что в Стамбуле полиция провела ряд рейдов, в ходе которых были задержаны лица, подозреваемые в связях с террористической организацией ДАЕШ. Об операции сообщила Генпрокуратура Стамбула.

Согласно полученным данным, были выданы судебные ордера на задержание 27 человек, которые, по разведданным, осуществляли деятельность в интересах ДАЕШ в пределах Турции. На текущий момент полиция смогла задержать 17 из них, в то время как поиски остальных 10 продолжаются.

Эта операция стала частью решительных мер турецких властей по борьбе с терроризмом. Накануне Министерство внутренних дел Турции также сообщило о задержании 40 членов ДАЕШ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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