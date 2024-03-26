«Это катастрофа! Моя мама перенесла инсульт, начались эпилептические припадки. Говорят, что один препарат может облегчить ее состояние, но сами врачи заявляют, что его не найти», — поделилась с TRT на русском жительница Перми Галина.

Врач-терапевт пермской больницы на условиях анонимности рассказал TRT на русском, что в стационарах дефицит лекарств не чувствуется, поскольку медучреждения успели закупить большую часть препаратов. Если какое-то лекарство все же пропадает, то ему ищут аналог. Однако в обычных аптеках нехватка каких-либо наименований может ощущаться.

«Например, у нас пропал «Регидрон», но ему быстро нашли замену. Мы консультируемся с медицинским представителем, чтобы найти лучший аналог исчезнувшим лекарствам. Но, если честно, сама я назначаю их с большой осторожностью. Есть проблемы с дерматологией. С российского рынка ушла компания Bioderma. Подобрать новую уходовую косметику может быть достаточно сложно, пациенты жалуются на атопический дерматит и другие проблемы», — отметил собеседник агентства.

СМИ сообщают о пропаже препаратов от болезней кожи и глаз, содержащих циклоспорин, были перебои с поставками инсулина, из аптек пропали лекарства против эпилепсии французской компании Sanofi, а также некоторые импортные обезболивающие, детские вакцины и антидепрессанты.

Тем не менее доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Асмятуллин в разговоре с TRT на русском отметил, что общая ситуация на фармакологическом рынке некритичная.

«Пропали лекарства с конкретными торговыми наименованиями, к которым покупатели уже привыкли. Для большинства из них имеются аналоги. Однако уже ощущается нехватка препаратов от диабета, антибиотиков, антидепрессантов, нейролептиков, препаратов от ВИЧ и других», — сообщил эксперт.

По его словам, в течение длительного периода времени Россия находится в сильной зависимости от импорта лекарств. Доля импорта составляет порядка 55%, при этом многие препараты поступали из стран, поддержавших санкции против РФ: немецкие Bayer и Stada, швейцарский Novartis, французский Sanofi и другие.

«Основная причина пропажи некоторых лекарств связана с логистическими сбоями из-за санкционных ограничений. Поэтому они периодически пропадают, а затем вновь появляются. Кроме того, при производстве большей части медикаментов, в том числе и отечественных, могут использовать импортное сырье», — пояснил Асмятуллин.

Первой компанией, ушедшей с российского рынка еще в мае 2022 года, является американский производитель Bristol-Myers Squibb, отмечает эксперт. Компания занималась разработкой лекарств от ВИЧ, ревматоидного артрита, гепатита, онкологических заболеваний. Следом за ней ушла американская Eli Lilly, которая производит онкологические препараты, противодиабетические лекарства и инсулины.

«Обе компании передали российский рынок швейцарскому дистрибьютору Swixx Biopharma, поставки в Россию продолжаются, но экспорт части продукции прекращен. Также с российского рынка ушла финская компания Orion Pharma, которая реализовывала «Метипред» для лечения ревматоидного артрита», — подчеркнул аналитик.

В результате только в прошлом году, по данным опроса Института современных медиа, более трети (36%) россиян сообщили, что сталкивались с дефицитом тех или иных медикаментов. Еще 90% отметили серьезное подорожание лекарств.

«Большая часть российских препаратов по-прежнему зависит от импортного сырья, а логистическое плечо за последнее время увеличилось. В результате доставка усложнилась и подорожала. Кроме того, оборудование на фармпредприятиях импортное, — пояснила TRT на русском альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее словам, в итоге все эти факторы влияют на себестоимость продукции: «Порой она выше зарегистрированной цены на препарат, а предприятие не может работать себе в убыток. Кто-то снимает лекарство с производства, кто-то запускает процесс перерегистрации цены. А процесс этот, несмотря на цифровизацию, небыстрый».