Американские СМИ сообщают, что инцидент привел к падению нескольких машин в реку. По меньшей мере семь человек оказались в воде.

Инцидент произошел около 1:30 ночи по местному времени, когда в мост врезалось и загорелось крупное судно, которое впоследствии затонуло. Согласно данным MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, следовавший в Коломбо. Судно принадлежит компании Maersk.

На месте происшествия проводятся спасательные работы. Кевин Картрайт, директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора, сообщил, что команды спасателей ищут пострадавших в воде. Он подчеркнул, что основная задача — спасение людей, но конкретное количество пострадавших пока не установлено.

Картрайт назвал аварию «развивающимся событием с большим числом пострадавших».

Спасатель также указал на опасность, связанную с обломками или элементами крепежа, висящими с разрушенного моста, что усложняет спасательные операции. Он описал ситуацию как чрезвычайную и требующую осторожного подхода от спасательных служб.

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора государственного гимна США «Звездно-полосатое знамя».

Аналогичный инцидент произошел в Китае в феврале, когда контейнеровоз столкнулся с опорой автомобильного моста Лисиньша. Удар был настолько сильным, что часть моста обрушилась, в результате чего упал в воду автобус.