Администрация президента Джо Байдена не стремится запретить приложение для обмена видео TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

Хотя ранее Байден заявил, что подпишет законопроект о запрете TikTok, если его одобрят в Сенате. Законопроект, потенциально запрещающий распространение приложения в США и требующий удалить его из магазинов приложений, прошел голосование в Палате представителей.

Теперь закон находится на рассмотрении в Сенате, его будущее неясно. «Мы не собираемся запрещать TikTok. Это совсем не цель или задача этого разговора. Нам нужно разобраться с владельцем, и у нас есть опасения по поводу национальной безопасности, связанные с владельцем TikTok, но у нас нет намерения запрещать TikTok», — заявила вице-президент.

«Это источник дохода для многих людей, то, что он делает с точки зрения предоставления людям возможности свободно делиться информацией, позволяет людям обсуждать вопросы. Это очень важно», — отметила Харрис. По данным ByteDance, более 170 млн жителей США используют приложение, отрасль приносит более $250 млрд.

Законопроект, одобренный Палатой представителей, запретит «приложения, контролируемые иностранными противниками, такие как TikTok, и любое последующее приложение или сервис, а также любое другое приложение или сервис, разработанные или предоставленные ByteDance Ltd. или организацией, контролируемой ByteDance Ltd».

Главная причина появления закона: сторонники запрета обеспокоены тем, что приложение ставит под угрозу национальную безопасность в США и что Китай может использовать его для распространения пропаганды или влияния на выборы. Теперь, по сути, власти США вынуждают ByteDance продать американскую часть приложения.

Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чев заявил во время слушаний в Конгрессе в прошлом году, что данные американцев «хранятся на американской земле американской компанией под надзором американского персонала». Однако это заявление не убедило конгрессменов.

В видео TikTok, опубликованном ранее в этом месяце, Чев просил пользователей призвать сенаторов не принимать законопроект. «За последние несколько лет мы инвестировали средства в обеспечение безопасности ваших данных, а нашу платформу — от внешних манипуляций. Мы взяли на себя обязательство продолжать это делать. Этот закон, если он будет подписан, приведет к запрету TikTok в США», — подчеркнул глава компании.