«Мы призываем к созданию рамочной основы для репарационной справедливости, чтобы преодолеть поколения отчуждения и дискриминации», – заявил Гутерриш.

С 15-го по 19-й век более 12,5 млн африканцев были похищены и проданы в рабство европейцами. Те, кто пережил морское путешествие, стали работать на плантациях по всему американскому континенту, преимущественно в Бразилии и на Карибских островах.

В своем обращении в Международный день памяти жертв рабства, Гутерриш подчеркнул, что эти исторические события «заложили базу для системы насильственной дискриминации, основанной на идее превосходства белой расы».

Еще в 2021 году Ямайка выразила намерение требовать от Великобритании компенсации за ее роль в трансатлантической работорговле. Эта компенсация предназначалась для потомков жертв работорговли, которые составляют значительную часть населения Ямайки.

В прошлом году президент Гайаны Ирфаан Али обратился с аналогичным призывом к потомкам европейских колонизаторов, требуя репараций для своих граждан в знак возмещения за прошлые несправедливости.

Для этой цели страны Карибского бассейна, в том числе Гайана, задействовали услуги британской юридической фирмы, чтобы оценить возможность получения финансовых компенсаций от Великобритании и других европейских государств.

Африканский cоюз также намерен изучать варианты судебного разбирательства и сотрудничать с ООН, чтобы оценить степень нарушения прав человека во время порабощения.

Президент Ганы ранее заявил, что весь африканский континент заслуживает официальных извинений от европейских стран.

«Никакие деньги не смогут возместить ущерб, нанесенный трансатлантической работорговлей и ее последствиями. Но, конечно, это вопрос, с которым мир должен столкнуться и который больше не может игнорировать», — сказал он.