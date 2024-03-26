Посольство Соединенных Штатов во Франции обнародовало предупреждение о повышенной угрозе террористических актов в стране на фоне последних событий.

В связи с трагическим инцидентом 22 марта в российском Подмосковье, где в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 139 человек, французское правительство приняло решение увеличить уровень национальной безопасности до максимального.

В официальном заявлении американского посольства говорится: «После теракта 22 марта <...> правительство Франции подняло свою систему оповещения национальной безопасности Виджипират на самый высокий уровень».

Увеличение уровня безопасности предусматривает дополнительные меры предосторожности в общественных местах, включая аэропорты, транспортные узлы, религиозные учреждения, туристические и спортивные объекты, а также торговые центры.

Дипломаты подчеркивают, что французские власти активно отслеживают возможные террористические угрозы, отмечая, что атаки могут быть совершены «практически или вообще без предупреждения», и призывают граждан и туристов к повышенной бдительности, особенно в местах массового скопления людей.

В сообщении посольства также акцентируется внимание на важности сообщать о любой подозрительной активности правоохранительным органам: «Посетителям перегруженных и популярных туристических районов следует быть особенно внимательными к своему окружению».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что террористическая группировка ДАЕШ, взявшая на себя ответственность за массовый расстрел людей в российском «Крокус Сити Холл» 22 марта, пыталась устроить атаки на французской территории.