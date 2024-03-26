Президенты стран Балтии заявили, что европейские государства НАТО должны сделать больше для подготовки к российской угрозе. Для этого президенты Латвии и Эстонии предлагают рассмотреть расширенный пакет мер: вернуть всеобщий призыв на службу, а также ввести специальный оборонный налог и значительно нарастить военные расходы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейским странам необходимо вернуться к уровням расходов времен холодной войны и следует обсудить возвращение обязательной военной службы.

Латвия возобновила всеобщий призыв в армию в прошлом году, Литва и Швеция ввели его в этом году. Эстония, Финляндия и Норвегия не прекращали обязательную военную службу со времен холодной войны. Дания в прошлом месяце предложила распространить всеобщую воинскую повинность на женщин наравне с мужчинами.

Западные официальные лица неоднократно предупреждали в последние месяцы, что Москва может бросить вызов пункту о взаимной обороне военного альянса гибридными атаками на Эстонию, Латвию или Литву — три балтийских государства на восточном фланге НАТО.

Ринкевичс признал: руководители НАТО предпочитают иметь профессиональную армию и что обязательная служба может оказаться непопулярной идеей. Однако, отметил политик, вооруженные силы по всей Европе столкнулись с трудностями набора контрактников. Потому призыв поможет создать резервные силы для сдерживания России.

«Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто не хочет быть захваченным. И никто не хочет, чтобы здесь произошло то же, что и в Украине», — отметил глава Латвии.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что стоит рассмотреть специальный налог для финансирования военных закупок. По его словам, Европа должна стремиться соответствовать оборонным расходам США — это подразумевает более чем удвоение текущих уровней расходов.

Три балтийские страны быстро увеличили свои собственные расходы на оборону в последние годы: они тратят на оборону более 2% ВВП и стремятся достичь показателя в 3%.

Карис сказал, что на долю США приходится 68% всех расходов на оборону в рамках НАТО. Американцы потратили на обеспечение обороны $860 млрд в прошлом году по сравнению с $404 млрд от всех европейских членов и Канады.