США не будут оказывать поддержку властям РФ в сфере безопасности после террористической атаки в «Крокус Сити Холле‎»‎, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Журналисты поинтересовались у координатора, может ли после теракта «открыться дверь для диалога по безопасности» между двумя странами. Кирби отклонил эту возможность, уточнив, что Вашингтон не планирует сотрудничать с РФ по этой теме.

При этом, по его словам, США предупредили российскую сторону о готовящихся терактах. «‎‎Мы обязаны предупреждать другие страны, когда у нас есть достоверные разведданные, которые заставляют нас полагать, что невинные гражданские лица каким-либо образом пострадают», — подчеркнул Кирби.

При этом Джон Кирби отметил: Вашингтон «оставляет за [Москвой] право самой комментировать, какие меры были или не были приняты после получения информации».

На уточняющий вопрос журналиста, касается ли эта политика и стран, которых Вашингтон считает противниками, координатор Белого дома ответил утвердительно. Кирби напомнил, что США в конце декабря предоставили информацию о готовящихся терактах Ирану — 3 января в Кермане произошли взрывы, в результате которых погибли более 90 человек.

«‎Иногда это страна, с которой у нас есть дипломатические отношения, как в России, и поэтому у нас есть существующие механизмы для таких разговоров. В некоторых случаях, таких как Иран, где у нас нет дипломатических отношений, мы находим другие способы донести до них информацию надежным способом, и мы делимся с ними настолько, насколько можем», — пояснил политик.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что теракт в «‎Крокус Сити Холле» ‎«никак не был связан с Украиной». «‎К сожалению, господин Путин теперь перешел к тому, чтобы каким-то образом обвинить Украину. Я могу заверить вас, что Украина не имела абсолютно никакого отношения к этому», — уточнил Кирби, добавив, что атаку совершили боевики ДАЕШ-Хорасан.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье группа террористов начала расстреливать зрителей и подожгла здание. Погибли 137, пострадали 182 человека. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с украинской стороны готовилось «окно» для перехода границы исполнителями теракта. Однако каких-либо прямых доказательств причастности Киева Путин не привел. Украина отрицает какую-либо связь с терактом.