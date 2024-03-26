«Дайте нам эти чертовы Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения», – сказал украинский министр в интервью журналистам Politico.

Журналисты отмечают, что за час до интервью с Кулебой Россия атаковала Украину баллистическими ракетами.

Министр подчеркнул важность систем Patriot для укрепления обороноспособности Украины на фронте, особенно в условиях интенсивного использования Россией авиабомб. По словам Кулебы, данные бомбы значительно усиливают позиции российских войск, делая украинские силы уязвимыми.

«Она просто падает на голову и уничтожает все. Именно так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это – сбивать самолеты, несущие бомбы. Нам нужны системы противовоздушной обороны на передовой», – отметил глава МИД.

Кроме того, Кулеба провел переговоры Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, о возможных способах, которыми ЕС может ускорить предоставление Украине дополнительных систем ПВО Patriot, а также другого оборудования противовоздушной обороны.

В понедельник вечером российские войска нанесли ракетные удары по Одессе и Киеву. Как сообщил глава одесской областной администрации Олег Кипер, ранены три женщины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о 10 пострадавших.