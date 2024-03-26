ПОЛИТИКА
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Уроженец Таджикистана привез к «Крокус Сити Холлу» 2 машины цветов от имени своего народа
Уроженец Таджикистана Маъмурхон Алимов привез к «Крокус Сити Холлу» 2 автомобиля цветов от имени своего народа. Он настаивает, что неправильно винить весь таджикский народ из-за поступка нескольких его представителей. #trtнарусском #россия #таджики #подмосковье #КрокусСитиХолл #цветы #крокус #теракт #память #скорбь #траур #23марта #москва #солидарность #trtrussian
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26 марта 2024 г.
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