Уроженец Таджикистана привез к «Крокус Сити Холлу» 2 машины цветов от имени своего народа

Уроженец Таджикистана Маъмурхон Алимов привез к «Крокус Сити Холлу» 2 автомобиля цветов от имени своего народа. Он настаивает, что неправильно винить весь таджикский народ из-за поступка нескольких его представителей. #trtнарусском #россия #таджики #подмосковье #КрокусСитиХолл #цветы #крокус #теракт #память #скорбь #траур #23марта #москва #солидарность #trtrussian