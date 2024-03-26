Отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли за трагедией ДАЕШ или Украина, Патрушев ответил: «Конечно, Украина!».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в свою очередь прибавил к списку «виновных» Вашингтон и Брюссель.

«Террористы и те, кто за ними стоит, — это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель, — надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду, в том числе на межнациональной основе. Мы должны сделать все для того, чтобы их планы не могли сбыться. Мы должны сделать все для того, чтобы консолидация была еще крепче», — заявил Володин.

Президент России Владимир Путин на совещании 25 марта также связал нападение на «Крокус Сити Холл» с Украиной, подчеркнув, что США намеренно «пытаются убедить мир» в непричастности Киева.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ (ДАЕШ — прим. Ред). Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — сказал Путин.

Президент добавил, что атака «может быть лишь звеном» в серии нападений, совершенных тем, кто воюет против России «руками неонацистского киевского режима». Ранее Путин обвинял в эскалации войны «коллективный Запад».