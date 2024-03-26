На встрече с главными редакторами медиакомпаний на ифтаре в социальном комплексе парламента в Стамбуле председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Запад своим молчанием после аннексии Крыма в 2014 году потерпел неудачу в борьбе с Россией.

«Тогда только Меркель пыталась что-то сказать. Но и ей это не удалось. В то время стратегия США также заключалась в том, чтобы не вмешиваться и держаться в стороне. Более того, присутствовала стратегия, предусматривающая ослабление присутствия НАТО в Европе», — отметил он.

Говоря о войне между Россией и Украиной, Куртулмуш подчеркнул, что обе стороны понесли большие потери, причем Россия, вероятно, потеряла больше, чем заявляет. Он выразил мнение, что существует определенная группа, которая «не желает ни для кого окончательной победы в этой войне, по крайней мере на данный момент».

Куртулмуш также высоко оценил роль Турции в обмене пленными и создании зернового коридора, несмотря на все препятствия. Особое внимание было уделено недавней атаке в России, которую Куртулмуш сравнил с терактами 11 сентября, предположив, что она могла быть спланирована для изменения ситуации в России. «Я верю, что это нападение, подобно атакам 11 сентября, определенные силы запланировали в России для изменения правил игры», — заключил председатель.

Относительно ситуации в Газе Куртулмуш заявил о необходимости создания механизма для предотвращения действий Израиля, противоречащих международному праву. Куртулмуш подчеркнул важность формирования международных миротворческих сил, в состав которых войдет и Турция, чтобы предотвратить «легкость нарушений Израилем международного права».

Председатель парламента также прокомментировал недавнее решение Соединенных Штатов воздержаться при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о прекращении огня в секторе Газа, назвав его «шагом к появлению новой возможности для установления мира или, по меньшей мере, прекращения огня».