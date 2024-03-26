В настоящее время Израиль пытается найти обходной путь для получения оружия и сырья, чтобы преодолеть потенциальные пробелы в критически важной для страны оборонной отрасли, сообщил телеканал KAN.

KAN цитирует сотрудника службы безопасности, утверждающего, что «растущая критика и делегитимизация» ставят под угрозу передачу американских боеприпасов Израилю.

Чиновник израильской службы безопасности убежден, что причина растущей критики и делигитимизации кроется не в жестокой военной операции в осажденном палестинском эксклаве, идущая параллельно с блокадой гуманитарной помощи, а в «мусульманах и антисемитах».

В настоящее время есть несколько стран, которые не предоставляют Израилю вооружения и проводят «тихий бойкот», передает The Jerusalem Post.

Утверждается, что Канада и Италия уже приостанавливают поставки в Израиль ряда товаров, в частности чипов и подкомпонентов, используемых для «Железного купола» и вооружений, необходимых для кораблей военно-морского флота.

Франция и Германия также угрожают бойкотировать поставки техники на фоне глобального дефицита боеприпасов в странах Евросоюза, стремясь сосредоточиться на своих потребностях.

Чиновник заявил, что американская помощь по-прежнему пребывает каждый день, однако «самый большой страх [в настоящее время] заключается в том, что напряженность из-за наступления на Рафах повлияет на готовность США продолжать оказывать военные поставки».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не отправлять израильскую делегацию в США в связи с тем, что Вашингтон не использовал право вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в Газе во время Рамадана.

Вашингтон в свою очередь в очередной раз подтвердил, что «крупное наземное наступление в Рафахе стало бы большой ошибкой».