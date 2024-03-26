В Supo указывают, что Россия включила Финляндию в список «недружественных стран» и активно занимается шпионажем и гибридными методами воздействия.

Несмотря на ослабление оперативных возможностей России, уровень угрозы от ее разведывательных операций остается высоким. Ожидается, что присоединение Финляндии к НАТО обеспечит защиту страны от наиболее опасных действий.

Также в Supo отмечают, что Россия проявила недовольство в отношении изменений во внешней политике Финляндии. В частности, была изменена работа пограничных органов РФ.

Согласно заявлению Теему Турунена из Supo, инструментальное использование Россией иммиграции рассматривается как метод создания напряженности в Финляндии.

Вместе с тем оценки указывают на низкий риск значительного влияния местного русскоязычного населения на финское общество.

Что касается террористической угрозы, то она, по мнению Supo, не увеличилась. Наиболее вероятными источниками продолжают оставаться отдельные лица и малые группы, пропагандирующие крайне правую или экстремистскую идеологию.

Недавно было объявлено о начале расследования Финской пограничной службой примерно двадцати инцидентов, связанных с нелегальным пересечением финской границы из России.

В контексте этих событий Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, призвала страны Европейского Союза разработать общую стратегию реагирования на использование Россией миграционных потоков в ЕС в качестве инструмента политического давления.