Министерство иностранных дел Турции решительно осудило недавние провокационные действия террористической организации PKK против турецких граждан в Бельгии.

«Произошедшие события в очередной раз показали, что террористическая организация PKK угрожает общественному миру и общественному порядку в Западной Европе», — говорится в официальном заявлении ведомства. 24 марта 2024 года сторонники PKK атаковали турецких граждан в городах Лёвен, Хойсден-Зольдер и Хаутхален, в результате чего несколько человек получили ранения. По данным министерства, погибших в результате нападений нет.

Турецкое министерство сообщило о немедленных мерах, принятых в ответ на атаки, включая дипломатические шаги в Брюсселе и Анкаре, а также телефонный разговор министра иностранных дел Турции с бельгийским коллегой Хаджой Лабиб. «Наш министр провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в ту же ночь», — уточняется в сообщении.

Министерство также отметило сдержанность турецкого сообщества в Бельгии и эффективные действия местных органов безопасности, которые помогли предотвратить дальнейшее насилие. В настоящее время в отношении нападавших ведется расследование бельгийскими властями.

В заключении заявления подчеркивается непрекращающаяся работа по отслеживанию развития ситуации и продолжение необходимых мер в свете угрозы, которую представляет PKK в регионе.