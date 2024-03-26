ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Перестановки в украинском руководстве
Президент Украины Зеленский освободил Алексея Данилова от должности секретаря СНБО, назначив на его место Александра Литвиненко, экс-главу внешней разведки
Перестановки в украинском руководстве
Алексей Данилов / Фото: Reuters / Others
26 марта 2024 г.

В новом витке кадровых перестановок в Украине президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Вместо него на эту должность был назначен Александр Литвиненко. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса Президента.

В указе президента сказано: «Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины». На смену Данилову, занимавшему этот пост с 3 октября 2019 года, приходит Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года.

Эти изменения являются частью перестройки власти на фоне продолжающегося конфликта с Россией и неудачного украинского контрнаступления на фронте. Отметим, что до назначения Данилова секретарем СНБО, эту должность временно исполнял Александр Данилюк.

Напомним, 8 февраля в рамках перестановок был освобожден от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, его место занял Александр Сырский. Эти кадровые изменения подчеркивают стремление украинского руководства адаптироваться к текущим вызовам и усилить эффективность управления в условиях военного времени.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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